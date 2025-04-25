Новости регионов: пенсионерка 10 дней провела в лесу Челябинской области

В Челябинской области пенсионерка провела в лесу десять дней. Она заблудилась, у нее не было еды, а ночами температура опускалась до минус шести. Женщину нашли с обморожениями и укусами клещей. Сейчас она находится в реанимации.

В Забайкалье с начала сезона лесных пожаров от огня удалось защитить уже 30 населенных пунктов. В регионе продолжает действовать режим ЧС федерального уровня. Только в одном из районов пламя охватило 157 тысяч гектаров.

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