Около 200 человек эвакуировали из ТЦ "Шелковый путь"

Около двухсот человек эвакуировали из торгового центра "Шелковый путь", который находится на 32-м километре МКАД.

В здании горит склад с игрушками на минус первом этаже. По данным МЧС, люди не пострадали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.