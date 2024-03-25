Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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Новости

Новости

25 марта, 13:00

Происшествия

Песков заявил, что расследование теракта в "Крокусе" будут вести без помощи других стран

Песков заявил, что расследование теракта в "Крокусе" будут вести без помощи других стран

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Спецслужбы продолжают расследование теракта, который произошел 22 марта в "Крокус Сити Холле". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, следователи выясняют все обстоятельства без помощи других стран.

Тем временем стало известно, что поисковая операция в концертном зале продлится до 17:00 26 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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