Песков заявил, что расследование теракта в "Крокусе" будут вести без помощи других стран

Спецслужбы продолжают расследование теракта, который произошел 22 марта в "Крокус Сити Холле". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, следователи выясняют все обстоятельства без помощи других стран.

Тем временем стало известно, что поисковая операция в концертном зале продлится до 17:00 26 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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