В Москве приступили к расследованию взрыва на Елецкой улице, где погибли 2 полицейских

В Москве расследуют дело о взрыве на Елецкой улице, в результате которого погибли 2 инспекторов ДПС и мужчина, которого они пытались задержать. Инцидент произошел возле служебного автомобиля рядом с отделом МВД.

Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств. Погибшими оказались 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов, дружившие с детства и жившие по соседству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.