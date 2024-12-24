Новости мира: в порту Стамбула перевернулся 100-метровый контейнеровоз

В порту Стамбула перевернулся 100-метровый контейнеровоз, шедший под флагом Коморских островов. В этот момент на судне находились 15 человек, все эвакуированы. Известно, что во время инцидента три члена экипажа прыгнули в воду, где их подобрал портовый буксир. Также в целях недопущения утечек вокруг судна установили плавучий барьер. На месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия уточняются.

Во Франции разгораются страсти вокруг победительницы конкурса красоты. Накануне обладательницей короны "Мисс Франция" стала 34-летняя стюардесса Анжелик Ангарни-Филопон. После победы на нее сразу обрушились с критикой. В Сети пользователи обсуждают ее цвет кожи, короткую стрижку и даже отсутствие мужа. Впрочем, сама Анжелик заявляет, что на ненавистников не обращает никакого внимания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.