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24 октября, 14:30

Происшествия

Рэперу Гуфу может грозить арест из-за потасовки в бане

Рэперу Гуфу может грозить арест из-за потасовки в бане

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Полиция задержала рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов) после драки в одной из подмосковных бань, где музыкант отдыхал с друзьями. По данным СМИ, 24 октября его могут арестовать. Вдобавок к этому, на артиста уже заведено уголовное дело.

По словам сотрудников бани, компания Гуфа делала все, что хотела. Гости употребляли наркотики, курили самокрутки и просили выключить камеры видеонаблюдения, за что им выписали штраф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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