Flightradar 24 опубликовал отчет о полете разбившегося самолета Пригожина

Сервис Flightradar 24 опубликовал отчет о полете бизнес-джета, в списке пассажиров которого, по данным Росавиации, был Евгений Пригожин. Судя по отчету, самолет несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед тем, как начать падение.

По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. Обо всем, что известно о катастрофе на данный момент – в эфире телеканала Москва 24.