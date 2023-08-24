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13:15

Происшествия

Flightradar 24 опубликовал отчет о полете разбившегося самолета Пригожина

Flightradar 24 опубликовал отчет о полете разбившегося самолета Пригожина

Борт Пригожина менял высоту перед падением – отчет Flightradar24

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Сервис Flightradar 24 опубликовал отчет о полете бизнес-джета, в списке пассажиров которого, по данным Росавиации, был Евгений Пригожин. Судя по отчету, самолет несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед тем, как начать падение.

По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. Обо всем, что известно о катастрофе на данный момент – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Крушение самолета Пригожина
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