Тела всех находившихся на борту разбившегося под Тверью самолета обнаружены

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Тела всех находившихся на борту разбившегося в Тверской области самолета Embraer обнаружены. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

"На месте крушения найдены останки 10 человек: семи пассажиров и трех членов экипажа", – отмечается в сообщении.

По данным представителя экстренных служб, поисковая операция уже завершена.

Частный бизнес-джет Embraer, выполнявший рейс из Москвы в Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино. По предварительным данным, на борту находились десять человек, все они погибли.

В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

По данным Росавиации, самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро". Ведомство создало комиссию для расследования обстоятельств и причин происшествия.

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что получил подтверждение от ЧВК "Вагнер" о смерти основателя группы Евгения Пригожина.

Немногим позже Росавиация опубликовала имена пассажиров разбившегося самолета Embraer. Согласно списку, на борту среди пассажиров находились: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валей Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин. Имена членов экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

Росавиация подтвердила гибель всех находившихся на борту самолета, упавшего под Тверью