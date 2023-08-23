23 августа, 23:57Происшествия
Тела всех находившихся на борту разбившегося под Тверью самолета обнаружены
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Тела всех находившихся на борту разбившегося в Тверской области самолета Embraer обнаружены. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.
"На месте крушения найдены останки 10 человек: семи пассажиров и трех членов экипажа", – отмечается в сообщении.
По данным представителя экстренных служб, поисковая операция уже завершена.
Частный бизнес-джет Embraer, выполнявший рейс из Москвы в Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино. По предварительным данным, на борту находились десять человек, все они погибли.
В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
По данным Росавиации, самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро". Ведомство создало комиссию для расследования обстоятельств и причин происшествия.
Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что получил подтверждение от ЧВК "Вагнер" о смерти основателя группы Евгения Пригожина.
Немногим позже Росавиация опубликовала имена пассажиров разбившегося самолета Embraer. Согласно списку, на борту среди пассажиров находились: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валей Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин. Имена членов экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.
Росавиация подтвердила гибель всех находившихся на борту самолета, упавшего под Тверью
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