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Происшествия

Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения самолета в Тверской области

Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения самолета в Тверской области

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В Тверской области спасатели завершили поисковые работы на месте крушения коммерческого самолета, где в числе пассажиров значилось руководство ЧВК "Вагнер".

Найдены тела всех погибших, кто был зарегистрирован на рейс "Москва – Санкт-Петербург". По мнению специалистов, у экипажа и пассажиров спастись в этой аварии шансов почти не было.

"Росавиация" начала расследование авиакатастрофы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Крушение самолета Пригожина
происшествиярегионывидеоМаксим СироткинИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
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