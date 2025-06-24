Напавшему на ребенка в Шереметьево мужчине предъявлено обвинение

Мужчине, который бросил на пол двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

В настоящее время мальчик находится в реанимации Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске. Врачи не выявили у него повреждений мозга. В ближайшие дни ребенка постараются снять с аппарата искусственной вентиляции легких.

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