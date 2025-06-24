Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 23:15

Происшествия

Напавшему на ребенка в Шереметьево мужчине предъявлено обвинение

Напавшему на ребенка в Шереметьево мужчине предъявлено обвинение

"Московский патруль": напавшему на ребенка в Шереметьево грозит до 15 лет заключения

"Московский патруль": мошенники-стоматологи задержаны в нескольких регионах России

В Зеленограде задержали двух грабителей шашлыка

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июня

Врачи не обнаружили повреждений мозга у ребенка, на которого напали в Шереметьево

Осмотр места нападения на мальчика в Шереметьево завершен

Мозг мальчика, на которого было совершено нападение в Шереметьево, не пострадал

Главврач клиники Рошаля рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Шереметьево

У задержанного за нападение на ребенка в Шереметьево обнаружены наркотики

Мужчине, который бросил на пол двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

В настоящее время мальчик находится в реанимации Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске. Врачи не выявили у него повреждений мозга. В ближайшие дни ребенка постараются снять с аппарата искусственной вентиляции легких.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика