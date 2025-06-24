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Новости

24 июня, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июня

Врачи не обнаружили повреждений мозга у ребенка, на которого напали в Шереметьево

Осмотр места нападения на мальчика в Шереметьево завершен

Мозг мальчика, на которого было совершено нападение в Шереметьево, не пострадал

Главврач клиники Рошаля рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Шереметьево

У задержанного за нападение на ребенка в Шереметьево обнаружены наркотики

Дерево упало на двигавшийся по Рублево-Успенскому шоссе автомобиль

Мужчина напал на маленького ребенка в Шереметьево

Автоледи сбила 4-летнюю девочку на улице Маршала Савицкого в Москве

Каршеринговый автомобиль врезался в припаркованные машины в Ховрине

Следователи завершили осмотр места происшествия в аэропорту Шереметьево, где мужчина кинул на пол двухлетнего ребенка. Специалисты изъяли видео с камер наблюдения, по которым будет назначена экспертиза. Отца ребенка признали потерпевшим.

В России начались испытания вакцины от рака. Вирусы в препарате атакуют опухолевые клетки и позволяют человеку полностью справиться с заболеванием.

Небольшое потепление придет в Москву во второй половине недели. В выходные ожидается температура до 22 градусов. Однако пока в городе действует желтый уровень опасности из-за усиления ветра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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