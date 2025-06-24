24 июня, 20:45Происшествия
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июня
Следователи завершили осмотр места происшествия в аэропорту Шереметьево, где мужчина кинул на пол двухлетнего ребенка. Специалисты изъяли видео с камер наблюдения, по которым будет назначена экспертиза. Отца ребенка признали потерпевшим.
В России начались испытания вакцины от рака. Вирусы в препарате атакуют опухолевые клетки и позволяют человеку полностью справиться с заболеванием.
Небольшое потепление придет в Москву во второй половине недели. В выходные ожидается температура до 22 градусов. Однако пока в городе действует желтый уровень опасности из-за усиления ветра.
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