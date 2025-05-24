24 мая, 21:15Происшествия
Следствие решает вопрос об аресте водителя микроавтобуса после ДТП в Подмосковье
В Московской области решается вопрос об аресте водителя микроавтобуса, который попал в аварию на трассе М-12 под Ногинском.
По предварительным данным, Mercedes не заметил сломавшийся автомобиль на пути, влетел в него и перевернулся. В результате погибли 9-летний мальчик и его мать, которые находились в салоне машины. Восемь человек из микроавтобуса, в том числе несовершеннолетние, получили травмы.
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