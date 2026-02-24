Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 февраля, 13:15

Происшествия

Сотрудники СК провели осмотр на месте взрыва на площади Савеловского вокзала

Сотрудники СК провели осмотр на месте взрыва на площади Савеловского вокзала

Следователи установят личность мужчины, который устроил взрыв у Савеловского вокзала

Семьям пострадавших при взрыве на площади Савeловского вокзала окажут помощь

Неизвестные повредили 20 мотоциклов на парковке в Красногорске

СК назвал подрыв причиной взрыва у Савеловского вокзала

Причастный к взрыву у Савеловского вокзала преступник скончался на месте

Савеловский вокзал работает в штатном режиме после взрыва рядом с ним

В Хабаровском крае без отопления остались более 200 объектов из-за снегопада

Дожди вызвали паводки на юге Эквадора

Сбитую мячом чайку реанимировали во время футбольного матча в Стамбуле

Сотрудники Следственного комитета России провел осмотр на месте взрыва на площади Савеловского вокзала в Москве, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство, а также иные лица, которые могли быть причастны к преступлению. Также допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Евгения Мирошкина Станислав Кулик Анна Глебова

