Сотрудники СК провели осмотр на месте взрыва на площади Савеловского вокзала

Сотрудники Следственного комитета России провел осмотр на месте взрыва на площади Савеловского вокзала в Москве, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство, а также иные лица, которые могли быть причастны к преступлению. Также допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

