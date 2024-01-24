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24 января, 14:15

Происшествия

Военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Белгородской области

Ил-76 разбился в Белгородской области при выполнении планового полета

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В Белгородской области во время планового полета разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны, на борту было 65 пленных ВСУ, которых перевозили для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Все находившиеся на борту погибли.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что пока не может прокомментировать информацию о крушении. На месте катастрофы работают следователи и спасатели. Туда также вылетела комиссия ВКС России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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