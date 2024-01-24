24 января, 14:15Происшествия
Военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Белгородской области
В Белгородской области во время планового полета разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны, на борту было 65 пленных ВСУ, которых перевозили для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Все находившиеся на борту погибли.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что пока не может прокомментировать информацию о крушении. На месте катастрофы работают следователи и спасатели. Туда также вылетела комиссия ВКС России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.