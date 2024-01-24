Госдума подготовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76 – Володин

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Госдума подготовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76. Соответствующее поручение дал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

По его словам, есть предложение разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

24 января в Минобороны России сообщили, что в Белгородской области разбился Ил-76 Воздушно-космических сил страны. ЧП произошло около 11:00 при выполнении планового полета.

В оборонном ведомстве уточнили, что в самолете находились 65 пленных украинских военных, которых перевозили для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. На территорию происшествия отправилась комиссия ВКС для установления причин катастрофы.



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