23 декабря, 07:45

Момент смертельного ДТП с создателем игры Call of Duty попал на видео

Момент смертельной аварии, в которой, как предполагается, погиб создатель популярной компьютерной игры Call of Duty Винс Зампелла, попал на видео. Кадры публикуют зарубежные СМИ.

ДТП произошло в горах Сан-Габриэль в Калифорнии. На записи видно, как красный Ferrari на большой скорости заносит при выезде из тоннеля на шоссе, после чего автомобиль врезается в бетонное ограждение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПза рубежомвидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова

