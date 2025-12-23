23 декабря, 07:45Происшествия
Момент смертельного ДТП с создателем игры Call of Duty попал на видео
Момент смертельной аварии, в которой, как предполагается, погиб создатель популярной компьютерной игры Call of Duty Винс Зампелла, попал на видео. Кадры публикуют зарубежные СМИ.
ДТП произошло в горах Сан-Габриэль в Калифорнии. На записи видно, как красный Ferrari на большой скорости заносит при выезде из тоннеля на шоссе, после чего автомобиль врезается в бетонное ограждение.
