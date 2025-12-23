Новости мира: автомобиль въехал в остановку у рождественского рынка в Германии

В немецкой земле Гессен автомобиль врезался в автобусную остановку возле рождественского рынка. За рулем находился 32-летний мужчина из Азербайджана. Перед этим он столкнулся с двумя машинами, но продолжил движение и въехал в людей на остановке. В результате три человека получили травмы.

На юге Франции объявлен красный уровень опасности из-за масштабного наводнения. В департаменте Эро разлив реки оставил без электричества около тысячи домов, нарушена работа общественного транспорта. За последние дни там выпало четыре месячных нормы осадков.

