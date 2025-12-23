Форма поиска по сайту

23 декабря, 07:30

Происшествия

Новости мира: автомобиль въехал в остановку у рождественского рынка в Германии

Песков назвал страшным убийством гибель генерал-лейтенанта Сарварова

Три автомобиля столкнулись на Алтуфьевском шоссе

"Московский патруль": активисты обнаружили контрафактный алкоголь в столичном магазине

"Московский патруль": суд приговорил к году условно бизнесмена Хубутию за нападение на Ван

"Московский патруль": автомобиль генерал-лейтенанта Сарварова взорвался на юге Москвы

"Московский патруль": суд продлил арест Георгию Варнаве на полгода

В Ижевске ребенок разбил голову о торчащий шуруп в детской комнате кафе

Криминалисты выяснят все детали взрыва автомобиля на Ясеневой улице

Уголовное дело по двум статьям завели после взрыва автомобиля на юге Москвы

В немецкой земле Гессен автомобиль врезался в автобусную остановку возле рождественского рынка. За рулем находился 32-летний мужчина из Азербайджана. Перед этим он столкнулся с двумя машинами, но продолжил движение и въехал в людей на остановке. В результате три человека получили травмы.

На юге Франции объявлен красный уровень опасности из-за масштабного наводнения. В департаменте Эро разлив реки оставил без электричества около тысячи домов, нарушена работа общественного транспорта. За последние дни там выпало четыре месячных нормы осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПпогодаза рубежомвидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

