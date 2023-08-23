Новости часа: Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося самолета под Тверью

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Росавиация опубликовала полный список пассажиров разбившегося частного самолета Москва – Санкт-Петербург.

Росавиация подтвердила, что среди пассажиров разбившегося самолета были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Самолет Embraer-135 выполнял полет на основании разрешения, выданного в установленном порядке, передает Росавиация.