Новости регионов: 8 пассажиров и водитель пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

8 пассажиров и водитель пострадали в ДТП с автобусом в Железногорске Красноярского края. Авария случилась утром 23 апреля на Загородной улице. При подъеме в гору водитель не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. Все пострадавшие доставлены в больницу. По сообщению полиции, никто из пострадавших, кроме водителя, не был пристегнут ремнями безопасности.

В Махачкале в ночь на 23 апреля тушили пожар в многоквартирном жилом доме. Загорелась квартира на 7 этаже. Огонь быстро перекинулся на крышу и охватил площадь в 600 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 75 человек, среди них были 24 ребенка. К этому моменту пламя потушили. Жертв и пострадавших нет. На данный момент специалисты разбирают поврежденные конструкции и проводят проливку здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.