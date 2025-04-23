Новости регионов: автобус с детьми столкнулся с попутным автомобилем 23 апреля

Автобус с детьми попал в ДТП в центре Севастополя. По предварительной информации, 53-летний водитель автобуса неправильно выбрал дистанцию и врезался в попутную иномарку. Легковушку откинуло на впереди стоявшую машину. В результате 8 детей забрали в больницу, тяжелых травм у них нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Предположительно, автобус принадлежит детскому центру "Артек", но в самом лагере ситуацию не комментируют. Проверку обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура Севастополя.

Тем временем дворники подрались в городе Азове Ростовской области. Группа уборщиков устроила потасовку прямо на улице. Разнять уборщиков сначала пытались их женщины, затем подключились прохожие.

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