Пожар произошел в торговых павильонах около станции метро "Водный стадион"

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Экстренные службы прибывают к станции метро "Водный стадион". Там произошло возгорание в торговых павильонах, которые находятся рядом с автобусными остановками. На кадрах, которые прислали зрители, видно, как из-под крыши павильонов идет дым. В МЧС подтвердили, что поступил сигнал о пожаре.

Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.