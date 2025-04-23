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23 апреля, 09:15

Происшествия

Пожар произошел в торговых павильонах около станции метро "Водный стадион"

Пожар произошел в торговых павильонах около станции метро "Водный стадион"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Экстренные службы прибывают к станции метро "Водный стадион". Там произошло возгорание в торговых павильонах, которые находятся рядом с автобусными остановками. На кадрах, которые прислали зрители, видно, как из-под крыши павильонов идет дым. В МЧС подтвердили, что поступил сигнал о пожаре.

Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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