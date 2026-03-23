Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 23 марта

На внешней стороне МКАД в районе развязки с Новокуркинским шоссе столкнулись грузовик и автобус. В салоне автобуса находились 28 человек, в результате аварии пострадали 8 человек. Предварительной причиной ДТП названо несоблюдение дистанции.

В Оке из-за стремительного подъема воды для автомобилистов закрыли паромную переправу в Белоомуте. Из-за этого жителям приходится делать крюк до 70 километров. По прогнозам МЧС, под угрозой подтопления могут оказаться более сотни населенных пунктов в 28 округах, включая Балашиху, Зарайск и Коломну.

Центральный московский ипподром, который является старейшим в России, продолжает масштабную реконструкцию – в 2026 году планируется восстановление главного корпуса, ворот с конными скульптурами, а также обновление трибуны. Всего за 15 лет в столице было восстановлено около 2,5 тысячи памятников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

