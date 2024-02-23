Новости мира: лесные пожары стали приближаться к городам в Австралии

В австралийском штате Виктория бушуют лесные пожары. Огонь быстро приближается к городам, поэтому жителей решили эвакуировать. На место возгорания отправлены больше тысячи спасателей, 24 самолета и около сотни спецмашин.

Французские фермеры начали новую волну забастовок и залили навозом витрины страхового агентства, а также несколько площадей перед префектурами в разных концах страны. Аграрии недовольны падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции. Аналогичные протесты проходят в Польше и Испании.

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