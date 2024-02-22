22 февраля, 16:45Происшествия
Крупный пожар на производстве лакокрасочных покрытий произошел в Волгограде
В Волгограде загорелся цех по производству лакокрасочных покрытий. По данным регионального МЧС, пламя охватило 450 квадратных метров кровли. Открытое горение уже ликвидировали.
В ведомстве добавили, что погибших и пострадавших нет. Прокуратура региона уже инициировала проверку. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.
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