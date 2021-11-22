Появились новые подробности смертельной аварии на Кутузовском проспекте

На Кутузовском проспекте произошла авария, в которой погибли автоблогер Саид Губденский и президент Федерации автомобильного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

О том, как уберечь себя от таких ДТП, – в эфире телеканала Москва 24.

