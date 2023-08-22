Видео с погибшими участниками экскурсии по коллекторам Неглинки появилось в Сети

Видео с погибшими участниками экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки появилось в Сети. Благодаря записи с уличных камер удалось выяснить точное число участников спуска.

На кадрах видно, как группа из восьми человек переодевается недалеко от театра Дурова, участники меняют обувь и затем все вместе уходят к памятнику Толбухина. Именно там расположен один из входов в коллекторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.