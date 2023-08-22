При падении БПЛА в Красногорске взрывной волной были выбиты окна в многоэтажке – власти

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Взрывной волной при падении беспилотника были выбиты окна в многоэтажном доме в Красногорске. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме", – написал он.

По словам Воробьева, основное внимание всех оперативных служб направлено на второй инцидент, так как там взрывной волной при падении БПЛА были выбиты окна и повреждены автомобили.

Губернатор подчеркнул, что возгорания при падении беспилотника не произошло, никто не пострадал. Воробьев также сообщил, что глава Красногорска совершает обход квартир вместе с экстренными службами, и призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим пытался атаковать четырьмя беспилотниками объекты в РФ. Два беспилотника были подавлены комплексами РЭБ над территорией Брянской области, еще два были уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области.

Об уничтожении двух ударных беспилотников также сообщал Сергей Собянин.

Собянин: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве