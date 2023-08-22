Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Два ударных беспилотника были сбиты силами ПВО. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов", – написал мэр Москвы.

Градоначальник подчеркнул, что на место происшествия выехали экстренные службы.

В Минобороны РФ сообщили, что киевский режим пытался атаковать четырьмя беспилотниками объекты в РФ. Два беспилотника были подавлены комплексами РЭБ над территорией Брянской области, еще два были уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области.

В ведомстве отметили, что в результате пресеченной террористической атаки обошлось без пострадавших.

Ранее, 21 августа, Минобороны РФ также сообщало о сбитом украинском беспилотнике над территорией Истринского района Московской области.

Собянин также проинформировал, что российские средства ПВО сбили дрон на подлете к столице.

Собянин: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве