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Происшествия

Организатора незаконной экскурсии по коллекторам Никиту Дубаса задержали в Москве

Организатора незаконной экскурсии по коллекторам Никиту Дубаса задержали в Москве

Новости часа: тела всех участников экскурсии по коллекторам обнаружили в Москве

Одному из организаторов экскурсий по коллекторам Москвы предъявили обвинение

Следователи установили причастных к организации незаконной экскурсии по Неглинке

Тела всех участников экскурсии по коллекторам обнаружили в Москве

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СК РФ провел обыски у людей, причастных к организации экскурсий по коллекторам Москвы

Задержан один из организаторов незаконной экскурсии по подземным коллекторам Москвы Никита Дубас. Как сообщает Следственный комитет РФ, ему предъявлено обвинение.

Следователи установили причастных к организации незаконной экскурсии, у них прошли обыски. Один из фигурантов дела объявлен в розыск.

Восемь участников экскурсии по подземным коллекторам Неглинки обнаружены погибшими. По словам юристов, организаторам незаконной экскурсии может грозить до 10 лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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