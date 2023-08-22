Организатора незаконной экскурсии по коллекторам Никиту Дубаса задержали в Москве

Задержан один из организаторов незаконной экскурсии по подземным коллекторам Москвы Никита Дубас. Как сообщает Следственный комитет РФ, ему предъявлено обвинение.

Следователи установили причастных к организации незаконной экскурсии, у них прошли обыски. Один из фигурантов дела объявлен в розыск.

Восемь участников экскурсии по подземным коллекторам Неглинки обнаружены погибшими. По словам юристов, организаторам незаконной экскурсии может грозить до 10 лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.