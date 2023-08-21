Трех маленьких детей нашли в квартире в Асбесте вместе с телами родителей

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Тела мужчины и женщины были обнаружены в квартире в городе Асбест Свердловской области, с ними находились трое детей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Выезжавшие на место ЧП сотрудники полиции личности умерших установили по горячим следам", – рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Он уточнил, что информация об этом поступила в дежурную часть ОВД 21 августа. Трупы были обнаружены на кухне – одним из умерших оказался ранее судимый за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков мужчина 1990 года рождения. Скончавшаяся женщина была его женой, 1991 года рождения, ранее судимая за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, сообщил Горелых.

В квартире также находились трое девочек, 2018, 2019 и 2022 года рождения. Сотрудники полиции передали старших девочек до завершения разбирательства в местное социальное учреждение, младшую девочку отправили в больницу для тщательного обследования.

По словам руководителя пресс-службы, накануне в гостях у семьи находились родственники, которые рассказали, что те были в адекватном состоянии.

Горелых считает, что с супругами что-то произошло поздним вечером или ночью, когда родственники ушли к себе домой. Он сообщил, что при внешнем осмотре тел явные признаки криминала отсутствуют.

Для выяснения давности и точной причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза.

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