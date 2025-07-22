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22 июля, 07:15

Происшествия

На МКАД возле Красногорска столкнулись две машины такси

На МКАД возле Красногорска столкнулись две машины такси

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на внутренней стороне МКАД

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На МКАД в ночь на 22 июля произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия. Возле Красногорска столкнулись две машины такси – от удара одна из них перевернулась на крышу. Информация о пострадавших уточняется, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

Еще одно ДТП произошло на северо-восточном участке МКАД, в районе "Лосиного острова". Здесь легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате столкновения переднюю часть легковой машины серьезно повредило, а обломки оказались разбросаны по дороге. Микроавтобус получил незначительные повреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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