На МКАД возле Красногорска столкнулись две машины такси

На МКАД в ночь на 22 июля произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия. Возле Красногорска столкнулись две машины такси – от удара одна из них перевернулась на крышу. Информация о пострадавших уточняется, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

Еще одно ДТП произошло на северо-восточном участке МКАД, в районе "Лосиного острова". Здесь легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате столкновения переднюю часть легковой машины серьезно повредило, а обломки оказались разбросаны по дороге. Микроавтобус получил незначительные повреждения.

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