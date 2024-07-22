Рейс Ульяновск – Москва задержан на несколько часов по техническим причинам

Вылет самолета авиакомпании "Россия" по направлению Ульяновск – Москва задержан на несколько часов по техническим причинам. Вылет отложен с 17:10 (16:10 по московскому времени) до 23:40 (22:40 по московскому времени).

На рейс зарегистрированы 83 пассажира. На время ожидания вылета авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. В аэропорт Баратаевка выехал исполняющий обязанности ульяновского транспортного прокурора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.