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22 июля, 21:45

Происшествия

Рейс Ульяновск – Москва задержан на несколько часов по техническим причинам

Рейс Ульяновск – Москва задержан на несколько часов по техническим причинам

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Вылет самолета авиакомпании "Россия" по направлению Ульяновск – Москва задержан на несколько часов по техническим причинам. Вылет отложен с 17:10 (16:10 по московскому времени) до 23:40 (22:40 по московскому времени).

На рейс зарегистрированы 83 пассажира. На время ожидания вылета авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. В аэропорт Баратаевка выехал исполняющий обязанности ульяновского транспортного прокурора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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