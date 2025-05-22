Новости мира: два прогулочных катера столкнулись у берегов Хургады

Два прогулочных катера столкнулись в Египте. ЧП случилось у берегов Хургады. В результате столкновения на одном из судов начался пожар – оно выгорело почти полностью, однако обошлось без пострадавших. Находившийся на борту мужчина получил легкие ссадины. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в машинном отделении.

Актеру Жерару Депардье грозит новый суд. Теперь его хотят привлечь к ответственности за нападение на знаменитого итальянского фотожурналиста Рино Бариллари. Инцидент произошел год назад у одного из римских баров. По словам Бариллари, который хотел сфотографировать Депардье и его спутницу, актер нанес ему три удара и повалил на асфальт. При этом артист утверждает, что фотограф толкнул его первым.

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