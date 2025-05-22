Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 06:15

Происшествия

Новости мира: два прогулочных катера столкнулись у берегов Хургады

Новости мира: два прогулочных катера столкнулись у берегов Хургады

Новости мира: взрыв произошел на дизельном заводе в Мексике

Рейсовый автобус сгорел на Новокуркинском шоссе в Москве

"Московский патруль": продюсер Васильев осужден на 3 года за побои

"Московский патруль": в Подмосковье задержан мужчина, пытавшийся обокрасть магазин

"Московский патруль": мужчина пытался ограбить супермаркет на улице Академика Пилюгина

"Московский патруль": экс-замглавы Росстандарта Кулешов арестован по делу о хищении

Последствия аварии устраняют на Кутузовском проспекте

Собянин: еще один БПЛА сбит силами ПВО Минобороны на подлете к Москве

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки БПЛА, летевших на Москву

Два прогулочных катера столкнулись в Египте. ЧП случилось у берегов Хургады. В результате столкновения на одном из судов начался пожар – оно выгорело почти полностью, однако обошлось без пострадавших. Находившийся на борту мужчина получил легкие ссадины. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в машинном отделении.

Актеру Жерару Депардье грозит новый суд. Теперь его хотят привлечь к ответственности за нападение на знаменитого итальянского фотожурналиста Рино Бариллари. Инцидент произошел год назад у одного из римских баров. По словам Бариллари, который хотел сфотографировать Депардье и его спутницу, актер нанес ему три удара и повалил на асфальт. При этом артист утверждает, что фотограф толкнул его первым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомпожаркультуравидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика