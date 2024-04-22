Суд рассмотрит вопрос об аресте троих фигурантов дела об убийстве байкера в Москве

Троих задержанных по делу об убийстве мотоциклиста в столичном Люблине могут арестовать. Это отец, дядя и брат подозреваемого Шахина Аббасова. Материалы будут слушать в Замоскворецком суде.

По данным следствия, байкер сделал замечание Аббасову, который припарковался на тротуаре у подъезда дома. Тот в ответ ударил его ножом и уехал. Пострадавшего отвезли в больницу, однако позже он умер.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





