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22 апреля, 11:30

Происшествия

Суд рассмотрит вопрос об аресте троих фигурантов дела об убийстве байкера в Москве

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Троих задержанных по делу об убийстве мотоциклиста в столичном Люблине могут арестовать. Это отец, дядя и брат подозреваемого Шахина Аббасова. Материалы будут слушать в Замоскворецком суде.

По данным следствия, байкер сделал замечание Аббасову, который припарковался на тротуаре у подъезда дома. Тот в ответ ударил его ножом и уехал. Пострадавшего отвезли в больницу, однако позже он умер.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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