Около 70 человек эвакуировали в результате мощного взрыва Риме

Около 70 человек эвакуировали в результате мощного взрыва в Риме, сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, повреждены три здания, одно из них обрушилось. Известно о двух пострадавших, их доставили в медучреждение в критическом состоянии.

На месте работают полиция, пожарные и медики, продолжаются поисково-спасательные работы. Основной версией случившегося считается неисправность газовой системы.

