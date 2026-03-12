Суд приговорил к пожизненным срокам 15 фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" и их 11 пособников. Еще четверо фигурантов получили длительные сроки заключения.

По словам юристов, этот приговор стал рекордным в новейшей истории России по числу осужденных к пожизненному лишению свободы. В свою очередь, потерпевшие по данному делу выступили за отмену моратория на смертную казнь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

