22 марта, 22:45Происшествия
Более 70 бригад скорой помощи работают около "Крокус Сити Холла"
Более 70 бригад скорой помощи работают около "Крокус Сити Холла". Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Врачи оказывают необходимую помощь. Пострадавших уже развозят по больницам.
Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити Холл", в котором открыла стрельбу по гражданским лицам. СК РФ возбудил дело о теракте.
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