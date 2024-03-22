Более 70 бригад скорой помощи работают около "Крокус Сити Холла". Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Врачи оказывают необходимую помощь. Пострадавших уже развозят по больницам.

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити Холл", в котором открыла стрельбу по гражданским лицам. СК РФ возбудил дело о теракте.

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