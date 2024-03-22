Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Усиленные досмотры пассажиров организовали в Московском метрополитене, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Наш приоритет – безопасность пассажиров, персонала и инфраструктуры. Вопросы безопасности в Московском метрополитене всегда на первом месте, проходят усиленные досмотры пассажиров", – отметили в транспортном ведомстве.

По данным департамента, в настоящее время на станции "Мякинино" находятся службы безопасности метро, сотрудники УВД на метрополитене, ведомственная охрана правительства Москвы. В Дептрансе подчеркнули, что станция "Мякинино" работает в штатном режиме на выход и вход.

Стрельба в здании "Крокус Сити Холла" произошла вечером 22 марта во время концерта группы "Пикник". В СМИ сообщали, что в здание ворвались люди в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматов. Позже в здании начались пожар.

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала случившееся кровавым терактом. Дипломат призвала мировое сообщество осудить "это чудовищное преступление". В свою очередь, омбудсмен Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким пострадавших от нападения на "Крокус Сити Холл".

Сергей Собянин отменил все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Москве. Мэр попросил с пониманием отнестись к этой мере.

По последним данным ФСБ РФ, в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибли около 40 человек и более 100 пострадали.