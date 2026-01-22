В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка

После нападения собак на детей в коттеджном поселке в подмосковном Раменском возбудили уголовное дело. Четырехлетний мальчик получил тяжелые травмы, когда ротвейлеры вырвались из вольера соседей и напали на него во время катания с горки.

По словам отца пострадавшего, на ребенка напали сразу три собаки, включая ротвейлеров. Местные жители сообщают, что один из этих псов ранее загрыз ягненка.

Адвокат Олег Колотушкин отметил, что собака, напавшая без команды хозяина, представляет опасность, и по решению суда ее могут изъять и усыпить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.