22 января, 12:15

Происшествия

В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка

В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка

Школьник напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске

Бывший сотрудник автосалона в Москве украл машины на 64 млн рублей

Генконсульство России подтвердило, что найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову

Адвокат рассказал, что будет с напавшим на ребенка в Подмосковье ротвейлером

Два большегруза столкнулись на Симферопольском шоссе в направлении Подольска

Неизвестные в мотоциклетных шлемах ограбили люксовый магазин часов в Лондоне

Новости мира: два человека погибли в Греции из-за наводнения

СК планирует назначить судебно-медицинскую экспертизу после нападения собаки в Подмосковье

Новости регионов: Камчатке помогли справиться с сильнейшими за 50 лет снегопадами

После нападения собак на детей в коттеджном поселке в подмосковном Раменском возбудили уголовное дело. Четырехлетний мальчик получил тяжелые травмы, когда ротвейлеры вырвались из вольера соседей и напали на него во время катания с горки.

По словам отца пострадавшего, на ребенка напали сразу три собаки, включая ротвейлеров. Местные жители сообщают, что один из этих псов ранее загрыз ягненка.

Адвокат Олег Колотушкин отметил, что собака, напавшая без команды хозяина, представляет опасность, и по решению суда ее могут изъять и усыпить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествия

