В горах Кабардино-Балкарии сошли две лавины

В Кабардино-Балкарии борются с последствиями мощнейшего снегопада. Там с горы Чегет сошли уже две лавины.

Снежная волна дошла до одного из отелей. Информации о пострадавших пока не поступало. Из-за снегопада и сильного ветра курорт "Эльбрус" в данный момент не работает. Об этом рассказали в администрации. На месте продолжают чистить снег.

За безопасностью следит и лавинная служба, все работают в режиме повышенной готовности. Кроме того, идет принудительный спуск лавин, из-за чего временно перекрыли движение на участке трассы, ведущей к Эльбрусу.

А в региональном МЧС предупредили, что опасность лавин в горах Кабардино-Балкарии сохранится до 22 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.