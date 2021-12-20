Порядка 100 человек эвакуировали из столичного хостела из-за пожара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Около 100 человек эвакуировали из здания хостела "Бункер" на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на первом этаже четырехэтажного здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в ТиНАО пламя охватило гаражи. В результате пожара взорвался газовый баллон, из-за чего оказались разрушены два гаража. Огонь распространился на 80 квадратных метров, однако дальнейшее его распространение удалось сдержать.

