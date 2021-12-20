Пожар произошел на трансформаторной подстанции в Измайлове

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Пожар произошел на трансформаторной подстанции на востоке Москвы. Об этом пишет пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в своем официальном телеграм-канале.

По данным ведомства, пожар случился в районе Измайлово по адресу 9-я Парковая улица, дом 39, строение 3. Во время тушения из помещения удалось вытащить газовые баллоны.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. Специалисты осуществляют работы по восстановлению электроснабжения в районе.

Ранее пожар охватил гаражи в ТиНАО. Инцидент случился в поселке Марьино на Березовой улице.

В результате пожара взорвался газовый баллон. Из-за этого оказались разрушены два гаража. Кроме того, в третьем боксе загорелась машина.