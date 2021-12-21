Пьяный водитель устроил крупное ДТП на ТТК

Пьяный водитель столкнулся с 12 автомобилями на Третьем транспортном кольце в Москве. В итоге два человека получили нетяжелые травмы. Полиция направит мужчину на медосвидетельствование.

ДТП произошло на внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом. Из-за аварии движение в сторону области сильно затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.

По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и бросался на другие автомобили. При этом он удивился, когда узнал количество пострадавших автомобилей в ДТП.

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