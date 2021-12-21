Появились кадры с места ДТП с участием губернатора Кузбасса

Видео: телеграм-канал SHOT

В Сети появилось видео с места ДТП с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Глава Кузбасса попал в аварию на служебном автомобиле.

На кадрах видна поврежденная фура, стоящая на обочине, а также внедорожник со смятым капотом.

Происшествие случилось на трассе Кемерово – Новокузнецк. Цивилев направлялся на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная".

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что глава Кузбасса не пострадал. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

