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Два человека пострадали в ДТП с участием главы Кузбасса Сергея Цивилева. Об этом сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф.

"Госпитализированы двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения", – говорится в сообщении.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что Цивилев попал в ДТП на служебном автомобиле. Авария произошла на трассе Кемерово – Новокузнецк. Глава Кузбасса ехал на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная".

В пресс-службе регионального правительства отметили, что Цивилев не пострадал.

