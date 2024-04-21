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Новости

21 апреля, 08:15

Происшествия

Новости мира: диспетчерская вышка загорелась в канадском аэропорту Гуз-Бэй

Новости мира: диспетчерская вышка загорелась в канадском аэропорту Гуз-Бэй

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В канадском аэропорту Гуз-Бэй объявлено чрезвычайное положение. Там загорелась диспетчерская вышка. Пожарным пока не удается справиться с огнем. Как сообщают местные СМИ, в любой момент может произойти взрыв, так как рядом находятся взрывоопасные материалы. Все рейсы из аэропорта отменены.

Тем временем сильные дожди и грозы привели к масштабным наводнениям в Иране. Реки вышли из берегов и затопили сотни домов, дороги и уничтожили гектары посевов. Без крыши над головой остались тысячи человек. Повреждена инфраструктура и линии электропередачи. Известно как минимум о восьми погибших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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