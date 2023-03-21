Артисты лейбла группы Cream Soda проведут концерт в помощь родным погибших под Ярославлем

Артисты лейбла группы Cream Soda проведут концерт, несмотря на гибель участника и основателя группы. А средства, полученные от продажи билетов, передадут семьям погибших в результате несчастного случая на Волге. Об этом сообщают телеграм-каналы.

Ранее стало известно, что водолазы возобновили поиски на реке, где под лед провалились несколько человек. Среди них был один из основателей группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов.

Трагедия произошла в Ярославской области. Там мужчина и его друзья переходили реку по льду, однако он неожиданно треснул, и молодые люди упали в воду. Только двоим удалось выбраться, но один пострадавший позже скончался в машине скорой помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.