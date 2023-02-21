Число погибших при новых землетрясениях в Турции выросло до 6 – СМИ

Число погибших при новых землетрясениях в Турции увеличилось до шести человек. Такие данные представила турецкая газета Star.

Новые землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 зафиксированы в турецкой провинции Хатай. Толчки также почувствовали в Ливане, Израиле, Египте и Сирии.

По мнению ученых из Стамбульского университета, это были не афтершоки, а самостоятельные землетрясения. Поэтому в ближайшее время в Турции ждут еще одну разрушительную волну. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.