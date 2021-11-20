Стали известны имена погибших в аварии на Кутузовском проспекте

Стали известны имена погибших в страшной аварии на Кутузовском проспете. Это водитель и пассажир BMW. За рулем был автомобильный блогер Саид Губденский.

Некоторые СМИ сообщают, что в машине с Губденским был президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Его госпитализировали, но в больнице он умер.

"Интерфакс" со ссылкой на ГИБДД пишет, что именно водитель BMW виновен в аварии. Он ехал в сторону области и выскочил на встречную полосу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.