Пожар произошел в инновационном центре "Сколково"

Фото: телеграм-канал "112"
Пожар случился в инновационном центре "Сколково" в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию источника в экстренных службах.
По данным собеседника агентства, огонь возник в одной из лабораторий.
"Людей внутри нет", – подчеркнул источник.
Площадь указанной лаборатории составляет порядка 100 квадратных метров. Внутри помещения расположены полимерные материалы.
В тушении возгорания участвуют сотрудники МЧС, а также пожарная охрана "Сколково".
Ранее пожар произошел в жилом доме в Истре. В результате случившегося пострадал один человек. В тушении возгорания приняли участие 15 человек и 4 единицы техники.