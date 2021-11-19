Пожар произошел в инновационном центре "Сколково"

Фото: телеграм-канал "112"

Пожар случился в инновационном центре "Сколково" в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию источника в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, огонь возник в одной из лабораторий.

"Людей внутри нет", – подчеркнул источник.

Площадь указанной лаборатории составляет порядка 100 квадратных метров. Внутри помещения расположены полимерные материалы.

В тушении возгорания участвуют сотрудники МЧС, а также пожарная охрана "Сколково".

Ранее пожар произошел в жилом доме в Истре. В результате случившегося пострадал один человек. В тушении возгорания приняли участие 15 человек и 4 единицы техники.